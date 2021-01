Juventus, Morata non convocato: salta anche il Milan? / Serie A News

Juventus, Morata salta anche il Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alvaro Morata, attaccante della Juventus, non è stato convocato per il match di questa sera contro l’Udinese. Lo spagnolo è stato costretto al forfait per un problema muscolare alla coscia. Un infortunio che lo terrà lontano dal campo anche contro il Milan? Staremo a vedere. Intanto ecco il comunicato bianconero: “Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”. Calciomercato Milan – Offerto il vice Ibra: ecco la risposta rossonera >>>