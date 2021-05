Juventus-Milan vale la stagione: soldi, campioni e nuovi progetti | News

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Juventus-Milan, gara in programma domenica a Torino. La sfida vale la stagione

Salvatore Cantone

Spesso si parla di sfida decisiva, ma Juventus-Milan può davvero essere considerata una gara fondamentale. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è dai tempi del gol non concesso a Muntari che questa partita non valeva tanto. Fondamentale infatti l'ingresso in Champions: non andarci per la Juventus sarebbe un disastro sportivo, mentre per il Milan sarebbe un brutto stop nel processo di crescita.

Nell'anno della Superlega non andare in Champions sarebbe un grande smacco per Milan e Juventus. Per Elliott questa è la stagione per riportare il club tra i grandi dopo i tanti investimenti fatti, mentre i bianconeri vogliono tornare a vincere dopo l'ultimo successo in coppa del 1996. In casa rossonera, inoltre, sarebbe bello rivedere in ChampionsZlatan Ibrahimovic, che, a 40 anni ad ottobre, può puntare all’Oscar di marcatore più anziano nella storia del torneo.

Juventus-Milan è anche la sfida tra Andrea Pirlo e Stefano Pioli. Il primo rischia a prescindere, ma senza la qualificazione alla Champions l'addio sarebbe scontato. Discorso diverso per il tecnico rossonero: la società è ben consapevole del lavoro fatto in questi due anni, e dunque sarà lui l'allenatore del Diavolo anche nella prossima stagione. Riportare il Milan in Champions, però, darebbe maggiore prestigio a Pioli, che a quel punto avrebbe più voce in capitolo anche in sede di mercato e sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022).

Infine chiudiamo con due tra i giocatori più rappresentativi delle due squadre: Cristiano Ronaldo e GianluigiDonnarumma. Il portoghese senza Champions League lascerebbe la Juventus in estate: il monte ingaggi va tagliato in maniera massiccia già adesso. Figuriamoci senza Champions. Il portiere, invece, dopo diversi anni, vuole misurarsi con la competizione più importante, e dunque l'arrivo o meno al quarto diventa uno spartiacque decisivo. Intanto il Milan pensa al calciomercato: in arrivo un difensore dalla Ligue 1.