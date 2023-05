Juventus-Milan, i trend positivi dei rossoneri | Serie A News

Leggendole, si apprende come, dopo il successo nella gara d'andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009-2010 e il 1990-1991. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in massima serie i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989.