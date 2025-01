Juventus-Milan, Thiago Motta: “Volevamo togliere libertà a Maignan. Mbangula …”

Juventus-Milan, le parole di Thiago Motta a 'DAZN'

Sulla costanza nei 90' e l'ossessione della vittoria: "Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni allenamento, ogni momento della giornata è un momento per arrivare a vincere partite come quella di oggi. Non possiamo fare un riassunto solo sul giorno della partita. Si vincono partite così con il, lavoro quotidiano di questi ragazzi che ringrazio un'altra volta. Lavorano quotidianamente al massimo con impegno. Oggi è la ricompensa per quello che i ragazzi hanno fatto negli ultimi mesi nonostante le difficoltà".