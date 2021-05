Juventus-Milan, Theo Hernandez è entrato nella storia. I numeri | News

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Juventus-Milan di questa sera, ha messo in evidenza un dato su Theo Hernandez

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Juventus-Milan di questa sera, ha messo in evidenza alcune curiosità sul match. Una di queste riguarda Theo Hernandez, tornato al gol contro il Benevento. Il francese è il primo difensore del Milan capace di segnare almeno cinque gol e servire almeno cinque assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 a oggi. Con 19 partecipazioni totali a una rete rossonero (11 reti, 8 assist) ha anche superato IgnazioAbate come difensore rossonero che ha preso parte a più gol nel periodo (18). Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè