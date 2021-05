Juventus-Milan, Pirlo spera di recuperare due giocatori | News

Andrea Pirlo in vista di Juventus-Milan di domenica, spera di recuperare due giocatori importanti: Chiesa e Arthur

Tuttosport fa il punto sui bianconeri in vista di Juventus-Milan. La partita, valida per la 35° giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica sera a Torino. Andrea Pirlo dovrebbe recuperare due giocatori importanti per la squadra: Arthur e soprattutto Federico Chiesa. Il primo sembra aver smaltito definitivamente la calcificazione alla gamba destra, mentre il secondo ha ancora un piccolo problema alla coscia. L'ex Fiorentina dovrebbe recuperare e giocare dal primo minuto nella gara contro il Milan. Dalla Spagna: "Pioli a rischio: gran colpo per la panchina del Milan" >>>