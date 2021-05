Juventus-Milan, Pioli a MTV: “Stasera ci siamo avvicinati alla perfezione”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Juventus-Milan, posticipo del 35° turno di Serie A

Se è arrivata la svolta : "Ho sempre pensato che non esistano partite perfette. Stasera ci siamo avvicinati per attenzione, spirito di volontà, buona qualità. Partita importante, vittoria importantissima dedicata ai tifosi perché stamattina, ma tutto l'anno, ci hanno dato una spinta, una carica. E' stato emozionante. Sarà la partita della svolta se concluderemo bene la stagione, se faremo un altra gara del genere contro il Torino, altrimenti rimane che abbiamo vinto con la Juve e basta".

L'abbraccio con Brahim Diaz : "Quell'abbraccio era per tutti i giocatori. Brahim Diaz è un giocatore di qualità, giovane, caratterialmente ricorda il Pioli calciatore. Ha subito tanto, ha giocato poco, ma oggi è stata sicuramente una sensazione positiva per lui giocare bene e fare un grande gol".

Sulle condizioni di Ibrahimovic : "Sicuramente Zlatan non ha giocato al 100% ma non voleva mancare, la sua presenza è importante. Ha sentito fastidio al ginocchio, quello che ha sentito durante la settimana. Sarà difficile averlo mercoledì".

Sensazioni di goleada nel primo tempo: "Noi cerchiamo di avere una strategia per tutte le gare. Cerchiamo di trovare delle posizioni, le strategie e mettiamo i giocatori adatti. Se pensavamo di aprire le difese avversarie con gli esterni alti e larghi non avrei scelto Diaz ma altri giocatori. E' bello vedere alcuni giocatori che anche se non hanno giocato tanto ma che si fanno trovare pronti. E' un gruppo che ha subito brutte sconfitte, ma non ho mai fatto mancare disponibilità, senso di appartenenza, sta cercando di raspare il barile per cercare di portare a casa qualcosa. Oggi abbiamo vinto una bella partita però adesso testa a mercoledì altrimenti serve a poco".