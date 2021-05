Pagelle Juventus-Milan 0-3: Tomori-Kjaer perfetti, Diaz e Rebic magici

Le pagelle di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A svoltosi all'Allianz Stadium. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

LA PARTITA

PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Spettacolo rossonero allo 'Stadium'. Il Milan giganteggia nel secondo tempo e porta a casa tre punti che possono risultare decisivi per la corsa alla Champions League. Brahim Diaz pazzesco, Tomori e Kjaer muri, mentre Ante Rebic spacca la partita. Ecco le pagelle dei calciatori rossoneri.

G. DONNARUMMA — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Primo tempo opaco con tre uscite a vuoto che potevano costare molto. Ad inizio ripresa, però, la solita parata decisiva che permette al Milan di mantenere una situazione di pareggio. Da qui la vittoria. VOTO: 6

CALABRIA — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Poca spinta in avanti per precise disposizioni di Stefano Pioli. Il terzino classe 1996 si limita a portare a termine, molto bene, il lavoro difensivo. Anche oggi una prestazione convincente del numero 2, che ha raggiunto livelli alti nel corso di questa stagione. VOTO: 6

KJÆR — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Difficile stupirsi se ogni domenica sei sempre uno dei migliori in campo. Il danese è un leader tecnico e carismatico impareggiabile. Chiusure tempestive e attaccanti avversari completamente disintegrati. Pazzesco. VOTO: 7,5

TOMORI — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Il difensore inglese, dal suo arrivo, aveva abituato tutti a prestazioni al limite della perfezione. Le ultime uscite, che hanno mostrato qualche suo errore, avevano addirittura fatto emergere dubbi sulla sua permanenza. Dubbi completamente spazzati via da un'altra prestazione monumentale, condita da un gol che suggella un risultato straordinario. VOTO: 7,5

THEO HERNÁNDEZ — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Nel primo tempo è semplicemente imprendibile. Il francese ha messo il turbo in due occasioni con Cuadrado e McKennie che hanno potuto fare ben poco. Nel secondo tempo, come normale che fosse, si dedica principalmente alla fase difensiva. Ma si sono rivisti sprazzi del vero Theo e questo non può che incoraggiare i tifosi. VOTO: 6

BENNACER — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - L'algerino si è ripreso nuovamente le redini del centrocampo. Verticalizzazioni intelligenti e ottime giocate a contenere l'avversario. L'ex Empoli, ancora una volta, si dimostra un centrocampista moderno e totale. Bentornato Ismael. VOTO: 6,5

KESSIÉ — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Un errore dal dischetto che poteva pregiudicare una partita indirizzata sui binari migliori. Oltre a questo c'è la solita partita di sostanza che non manca mai, ma è d'obbligo un'insufficienza non esattamente meritata. VOTO: 5,5

SAELEMAEKERS — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Prima a destra poi a sinistra, il belga non si risparmia mai. A differenza delle uscite però, l'ex Anderlecht si limita soltanto alla difesa del risultato, spingendo quasi mai verso l'area bianconera. Quel che conta è la determinazione e lui ne ha da vendere. VOTO: 6

ÇALHANOGLU — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Il turco ha giocato una partita da tuttocampista, non rimanendo mai fisso in una posizione. Nel primo tempo spesso nel vivo del gioco, si eclissa man mano nel secondo tempo visto il risvolto del match soprattutto dopo il rigore sbagliato. Nonostante ciò trova un assist telecomandato per la testa di un gigantesco Tomori. VOTO: 6,5

BRAHIM DIAZ — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - La scelta a sorpresa di Stefano Pioli si rivela totalmente azzeccata. Lo spagnolo è incontenibile per tutto l'arco della partita. Il gol a fine primo tempo è un capolavoro, merito suo è anche il rigore poi fallito da Franck Kessie. Chissà che questa prestazione possa rappresentare una svolta per lui. VOTO: 7,5

IBRAHIMOVIĆ — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Un infortunio che desta preoccupazione nello svedese e nell'intera squadra. Ibra esce con volto scuro per un problema al ginocchio da monitorare. La sua partita non è stata molto positiva: il numero 11 non si è reso protagonista di nessuna azione pericolosa, non riuscendo a trovare la giusta posizione in campo. VOTO: 5,5

I SUBENTRATI — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Dal 65' Rebic - C'è poco da aggiungere. Il croato trova il classico gol della domenica con un missile terra aria che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il suo ingresso è stato fondamentale per chiudere la partita dopo il rigore sbagliato da Kessie. VOTO: 7

Dal 70' Krunic - Si limita a contenere gli avversari, entrando al posto di un Brahim Diaz fantastico. E' ovvio che non poteva fare come il collega spagnolo, ma tiene bene la posizione. VOTO: 6

Dal 81' Meite - s.v.

Dal 81' Dalot - s.v.

MISTER PIOLI — PAGELLE JUVENTUS-MILAN - La mossa Brahim Diaz è un capolavoro di tattica assoluto. Lo spagnolo diventa uno dei migliori in campo del Milan con un gol e un assist. Il mister è perfetto anche nei cambi, basti vedere il lampo spettacolare di Ante Rebic. Stratega vero. VOTO: 7,5