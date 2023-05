Padovan: “Milan, stagione da 5. La Champions è il minimo sindacale”

Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a poche ore da Juventus-Milan, partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Per l'occasione, Padovan si è soffermato in particolare sui rossoneri di Stefano Pioli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.