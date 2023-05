Juventus-Milan, i numeri della sfida dell’Allianz Stadium

2- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno tre sfide consecutive contro la Juventus in Serie A per la seconda volta nella sua storia, in precedenza era successo tra il 1988 e il 1989 (quattro).

3-Giroud ha segnato dodici gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (sempre dodici, con l'Arsenal). Olivier ha realizzato cinque gol di testa in Serie A nel 2023, nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo con questo fondamentale nei cinque grandi campionati europei (cinque anche per Osimhen e Castellanos).

4-Calabria ha servito quattro assist in campionato, record per lui in una singola stagione in Serie A. E quattro degli ultimi sei assist di Davide in campionato hanno favorito una rete di Giroud. LEGGI ANCHE: Milan, 50 milioni dalla Champions. Ora serve l'attaccante