Juventus-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Si affrontano due squadre forti con giocatori molto interessanti, ma ogni gara è diversa", ha detto il Mister alla vigilia. "Ci sono tante partite nel prossimo mese, importanti. Giochiamo sfide decisive in Champions League e in Coppa Italia, in campionato vogliamo andare più su. Della partita di Riyadh vorrei rivedere il non permettere molto all'avversaria, dovremo stare attenti. Vorrei vedere un Milan solido dal punto di vista difensivo e con la voglia di attaccare la porta avversaria".

QUI JUVENTUS

La Juventus si presenta a questo incontro con una serie di pareggi che hanno caratterizzato le ultime uscite in Serie A. Dopo l'1-1 contro il Torino, i bianconeri hanno replicato lo stesso risultato contro l'Atalanta, mostrando una certa solidità difensiva ma anche la necessità di ritrovare la via del gol. La Juventus cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e per farlo potrà contare anche su un recupero importante, quello di Dušan Vlahović: Motta non si è sbilanciato sull'impiego del serbo dal primo minuto, ma in caso di titolarità ci si attende il trio formato da González, Koopmeiners e Yıldız sulla trequarti, a supporto. Indisponibili Milik, Perin e Francisco Conceição, diffidato il solo Fagioli e possibile esordio in vista, almeno a gara in corso, per la novità del mercato Alberto Costa.

"Vedo una crescita della squadra, ma non siamo contenti di risultati e classifica perché vogliamo stare più in alto", così Thiago Motta in conferenza. "Domani avremo un'altra partita importante, con un avversario che rispettiamo. Le loro assenze? Hanno giocatori di grande livello, abituati a giocare partite importanti. Affronteremo il miglior Milan possibile, l'importante è che saremo pronti a fare la nostra partita al massimo, per ottenere la vittoria".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia collezionato più pareggi (58) che subito più sconfitte (53) nel massimo campionato italiano; i rossoneri sono anche quelli che sono riusciti a segnare di più contro i bianconeri in Serie A (227 reti).

Dopo una serie di nove vittorie interne consecutive contro il Milan in Serie A, la Juventus ha mancato il successo nelle quattro più recenti (2N, 2P); i bianconeri non sono mai arrivati a cinque gare casalinghe di fila senza successi contro i rossoneri in campionato (quattro anche tra 1991 e 1994).

Il Milan ha vinto le ultime due trasferte in Serie A, lo stesso numero di successi esterni collezionati nelle precedenti 10 (4N, 4P); fuori casa i rossoneri non fanno meglio da una serie di tre successi consecutivi raggiunta nel marzo 2024.

Théo Hernández ha realizzato 30 gol in Serie A diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare questo traguardo nella competizione (superato Paolo Maldini); sono solo quattro i difensori che hanno fatto meglio con una singola squadra nella storia della Serie A del francese, che alla prossima rete potrebbe raggiungere Sergio Cervato della Fiorentina (31).

DOVE GUARDARE JUVENTUS-MILAN

In Italia verrà trasmessa su DAZN, in diretta gratuita (maggiori informazioni qui): è la terza partita della Serie A 2024/25 visibile in chiaro per tutti, la seconda della nostra stagione dopo Milan-Napoli. Per guardare Juventus-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Juventus-Milan è stata affidata all'esperienza di Davide Massa, uno dei fischietti più esperti del nostro campionato e al suo secondo incrocio in carriera tra bianconeri e rossoneri, dopo quello del marzo 2017. L'arbitro della sezione di Imperia vanta 23 precedenti con il Diavolo di cui uno in questa stagione, Lazio-Milan dello scorso 31 agosto. Ad assistere Massa i guardalinee Bindoni e Scatragli, il quarto ufficiale Bonacina, il VAR Mazzoleni e l'AVAR Abisso.

Roma-Genoa 3-1 ha aperto, venerdì 17 gennaio, la 21ª giornata di Serie A. Ricco il programma di sabato 18, dal momento che Juventus-Milan sarà preceduta da Bologna-Monza alle 15.00 e, soprattutto, da Atalanta-Napoli alle 20.45. Domenica 19 previste Fiorentina-Torino alle 12.30; Cagliari-Lecce e Parma-Venezia alle 15.00; Hellas Verona-Lazio alle 18.00 e Inter-Empoli alle 20.45. Chiusura di turno lunedì 20, col posticipo Como-Udinese alle 20.45.

Ecco la classifica di Serie A: Napoli 47; Inter* 44; Atalanta 43; Lazio 36; Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna* 30; Roma 27; Udinese 26; Genoa 23; Torino 22; Lecce ed Empoli 20; Parma, Como e Hellas Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13. (* = una partita in meno; Roma e Genoa una partita in più).