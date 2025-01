Juventus-Milan, non solo Vlahovic e Yildiz: ecco tutti i pericoli bianconeri

(fonte: acmilan.com) Da Riyadh a Torino, sempre a gennaio. Milan e Juventus si riaffrontano: allora Supercoppa Italiana per accedere alla Finale, adesso Serie A in un crocevia molto importante per rilanciarsi verso il vertice. La Vecchia Signora al momento occupa la 5ª posizione in classifica a quota 34 punti, a -2 dalla zona Champions League. Proprio in Europa è in mezzo al corridoio di una graduatoria cortissima. In piena corsa per la qualificazione ai playoff e non distante dall'accesso diretto agli Ottavi.