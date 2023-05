Juventus-Milan, il momento di forma del Diavolo | Serie A News

Leggendole, si apprende come, a partire dallo scorso aprile, solo il Monza (18) ha guadagnato più punti del Milan in Serie A (16 in nove match); nel periodo i rossoneri sono la squadra ad aver subito meno gol in campionato (sei). Dopo il successo contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Milan potrebbe vincere due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (serie di tre in quel caso: contro Torino, Monza e Atalanta). Le ultime sulle probabili formazioni di Juventus e Milan >>>