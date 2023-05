Juventus-Milan, DAZN lancia “Atti di Fedi: Milan-Torino”: le parole di Matri

In occasione dell’attesissimo match Juventus-Milan, in esclusiva in live streaming su DAZN è disponibile da oggi “Atti di Fedi", spin off del format originale FEDI, in cui i tifosi che vivono in trasferta raccontano gli atti di fede per la propria squadra del cuore: in questo caso, i tifosi juventini che vivono a Milano e i tifosi milanisti che vivono a Torino. Tra i protagonisti dell’episodio, Alessandro Matri, che ha giocato sia con la maglia del Milan che con quella della Juventus. Ecco le sue parole durante l'episodio.