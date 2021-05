Juventus-Milan, Maldini: “Ci si gioca una stagione. Pioli rimarrà”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima del big match Juventus-Milan dell'Allianz Stadium di Torino

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo bene, molte volte questa sfida voleva dire scudetto. C'è l'obiettivo di crescere. Avendo fatto un percorso come il nostro non speravamo di arrivarci così, ma ci siamo e ce la giochiamo".