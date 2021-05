Juventus-Milan, i 5 precedenti all’Allianz Stadium | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco i cinque precedenti incontri all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan: il bilancio non sorride al 'Diavolo'

Domani sera, alle 20.45, Juventus e Milan daranno vita ad una super sfida valida per la 35esima giornata di Serie A e anche per un posto nella prossima Champions League. Entrambe le squadre vogliono conquistare la vittoria per assicurarsi uno scontro diretto di grandissima importanza visto che il campionato italiano è ormai alle battute finali. Analizzando i cinque precedenti all'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Pioli non potrà certamente essere felice. Il 'Diavolo', infatti, non ha mai vinto negli ultimi cinque incontri né da quando i bianconeri hanno iniziato a giocare regolarmente nel nuovo stadio.