Juventus-Milan, Giroud eletto MVP della partita | NEWS

(fonte:acmilan.com) - If you get one shot, one opportunity, cantava Eminem. È bastata una sola occasione a Olivier Giroud per lasciare il suo segno, indelebile, nel successo del Milan sul campo della Juventus. Un 1-0 che sigilla, per i rossoneri, la conferma per la prossima Champions League: una rete che gli vale il premio di MVP del match grazie ai voti dei tifosi su AC Milan Official App.