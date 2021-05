Juventus-Milan, ecco i tre duelli chiave per vincere la gara | Serie A News

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Juventus-Milan e sui tre duelli chiave che possono decidere la sfida: ecco quali sono

Salvatore Cantone

Mancano due giorni a Juventus-Milan, gara valida per la 35° giornata di Serie A. Il match è fondamentale per conquistarsi un posto in Champions League, e dunque Andrea Pirlo e Stefano Pioli stanno analizzando nel dettaglio tutte le situazioni. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, ha proposito tre duelli chiave di Juventus-Milan.

Cuadrado vs Theo Hernandez: Chiesa all'andata ha vinto nettamente il duello con Theo Hernandez. Questa sfida, però, non dovrebbe esserci al ritorno, visto che l'ex Fiorentina dovrebbe giocare a sinistra, con Cuadrado a destra. Quello tra il colombiano e il francese è sicuramente il duello più interessante del match: Cuadrado è la vera fonte di gioco della Juventus, mentre Theo Hernandez è imprescindibile. Senza di lui il Diavolo diventa prevedibile.

Bentancur vs Calhanoglu: Un altro duello chiave potrebbe essere quello tra Bentancur e Calhanoglu. All'andata il turco aveva proprio il compito di stare vicino all'uruguaiano e viceversa. Entrambi hanno giocato all'andata e entrambi giocheranno al ritorno, a meno di clamorose sorprese. Calhanoglu, come spesso accade, sarà decisivo per le sorti del Diavolo. E' lì in mezzo che il Milan può vincere la partita.

Ronaldo vs Kjaer: Infine concludiamo con un duello inatteso per certi versi. Ci riferiamo a Cristiano Ronaldo e Simon Kjaer, che possono essere considerati due giocatori agli antipodi. Il difensore è arrivato tra lo scetticismo generale dall'Atalanta, ma a suon di prestazioni si è guadagnato il ruolo di leader della difesa. Domenica sarà titolare, così come Cristiano Ronaldo, ovviamente, che si è lasciato un periodo difficile alle spalle grazie alla doppietta contro l'Udinese.