Juventus-Milan, è la sfida fantasia tra Calhanoglu e Dybala | News

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Juventus-Milan e sulla sfida fantasia tra Hakan Calhanoglu e Paulo Dybala. Il turco e l'argentino sono chiamati a fare la differenza nel momento più importante e decisivo della stagione. L'ex Bayer Leverkusen partirà sicuramente titolare, mentre il bianconero è in ballottaggio con Alvaro Morata.

Calhanoglu in questa stagione era partito forte, ma poi il Covid l’ha rallentato e solo nelle ultime settimane si è rivisto il giocatore in grado di fare la differenza per Pioli. Il tecnico l'ha responsabilizzato, affidandogli completamente la manovra rossonera. Dybala, invece, non è mai stato considerato imprescindibile dalla Juventus, al di là dei vari problemi fisici avuti in stagione. Eppure stiamo parlando del miglior giocatore del campionato 2019-20, dunque può sempre fare la differenza in qualsiasi momento.