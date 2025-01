Serie A – Juventus-Milan in diretta gratuita su DAZN

Il 2025 comincia con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, Juventus e Milan si affronteranno in un attesissimo derby d'Italia, in programma all'Allianz Stadium di Torino.

L'incontro, che sarà visibile in diretta gratuita su DAZN, rappresenta una grande opportunità per tutti i tifosi di seguire una delle sfide più classiche e sentite del calcio italiano senza alcun costo. Una scelta che DAZN ha voluto fare per offrire un'esperienza unica ai propri abbonati, ma anche a chi non è ancora cliente della piattaforma.