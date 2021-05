Juventus-Milan, Chiesa potrebbe scendere in campo dal primo minuto

Le ultime notizie sul Milan. Chiesa ha recuperato dal suo infortunio muscolare e potrebbe partire titolare nel match contro i rossoneri

Dopo aver saltato per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, Federico Chiesa è tornato a disposizione di Andrea Pirlo. L'esterno della Juventus, dunque, sarà arruolabile nel match di domenica sera tra i bianconeri e Milan, una sfida che vale molto probabilmente l'accesso per la prossima Champions League. Stando a quanto riportato da Sky Sport, quest'oggi l'ex Fiorentina ha svolto tutto l'allenamento insieme ai suoi compagni quindi potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella partita dell'Allianz Stadium.Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan