Juventus-Milan, Calvo: “È una partita d’orgoglio, al futuro non ci pensiamo”

Sulla sentenza : "Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente. Siamo stati accusati per un articolo e abbiamo finito ad essere condannati per un altro, ma ora pensiamo al campo. La Juventus è più di una singola persona o un singolo nome, abbiamo 126 anni di storia, milioni di tifosi, è una garanzia per successi futuro".

Su Allegri e le voci su Giuntoli : "Parliamo sempre con il nostro allenatore e siamo sempre in accordo con Allegri. Giuntoli? Noi abbiamo delle idee chiare. La Juventus, come ho detto, va oltre i singoli nomi. La dirigenza lavorerà compatta sul futuro. La società si è confrontata anche con i giocatori, è stata una stagione difficile".

Sul possibile addio ad alcuni giocatori: "Potrebbe perché hanno contratti in scadenza, ma non si sa mai chi ci sarà l'anno prossimo. Sappiamo solo che i giocatori si impegneranno".