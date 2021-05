Juventus-Milan, Calhanoglu si scatena nel girone di ritorno | News

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Juventus-Milan di questa sera, ha messo in evidenza una statistica su Hakan Calhanoglu

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Juventus-Milan di questa sera, ha messo in evidenza alcune curiosità sul match. Una di queste riguarda Hakan Calhanoglu, in gol contro il Benevento. 17 dei 22 gol del turco in Serie A sono stati segnati nel girone di ritorno. Inoltre, il fantasista turco ha realizzato due reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, eguagliando il totale delle precedenti 27 partite stagionali. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè