Juventus-Milan, Calabria: “Stagione positiva, ma c’è qualche rammarico”

Sulla Champions: "Era il nostro obiettivo. Forse l'abbiamo tirata un po' troppo per le lunghe, forse la Champions ci ha tolto qualcosa quest'anno. Non è scontato vincere ogni anno lo scudetto, dunque l'obiettivo era arrivare in Champions. E in Champions siamo arrivati tra le prime quattro, forse non eravamo nemmeno pronti. Abbiamo avuto degli alti e dei bassi. E' stato un anno un po' così, con il Mondiale e qualche infortunio importante . Ma l'importante era arrivare in Champions e più in fondo possibile nella Champions, è una stagione positiva".