Juventus-Milan, Biasin: “Una delle due squadre non può pareggiare”

Sulla corsa per il 4° posto, Biasin ha detto: "Poi credo che in un modo o nell'altro sia una che l'altra in Champions ci vanno. Detto che secondo me ci sarà anche il quinto posto, poi vedremo, non lo sappiamo. Per me alla fine non è tanto quello il problema, che poi il potenziale tutte e due le squadra lo hanno, ed anche alto. Non ho nessun dubbio su questa cosa. Però, nel caso specifico, questa partita è importante per dare spirito ad una stagione che fino a questo momento è stata deludente per l'una e per l'altra. Cioè io quello che dico: nessuna delle due si può permettere il pareggio secondo me. Tutte e due devono sforzarsi, anche al costo di perderla, di fare qualcosa di significativo".