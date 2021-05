Juventus-Milan, arbitra Valeri. Tifosi rossoneri infuriati: tanti i motivi

Sarà Paolo Valeri ad arbitrare Juventus-Milan, gara che si giocherà domenica sera a Torino. I tifosi rossoneri sono arrabbiati

Salvatore Cantone

Sarà dunque Paolo Valeriad arbitrare Juventus-Milan. La gara, importantissima per centrare un posto in Champions League, si giocherà domenica sera a Torino. Probabilmente non è il massimo parlare dell'operato dell'arbitro prima d una gara, ma è giusto anche dare sfogo alle reazioni dei tifosi del Milan. Quest'ultimi, infatti, così come si può vedere sui social, sono molto arrabbiati per questa designazione da parte di Nicola Rizzoli.

Il motivo è abbastanza scontato. Valeri, infatti, si è reso protagonista di una serie di decisioni discutibili ai danni del Milan. Se pensiamo ad esempio alla gara di Coppa Italia di quest'anno contro il Torino, ricordiamo che l'arbitro ha espulso Gianluigi Donnarumma per proteste, tanto da non fargli giocare il derby contro l'Inter nel turno dei successivi. A proposito della stracittadina: Valeri ha arbitrato proprio il derby che è passato alla storia per la rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Lo svedese è stato espulso per doppio giallo per un fallo a centrocampo, mentre probabilmente sarebbe stato più corretto espellere sia lui e sia Lukaku all'intervallo, visto che anche il belga aveva esagerato con le proteste.

Inoltre c'è anche un precedente relativo a Milan-Juventus di Coppa Italia del 18 febbraio 2020. Valeri, infatti, sul risultato di 1 a 0 a favore dei rossoneri (rete di Rebic) fischia nei minuti finali un rigore molto discutibile a Calabria per un presunto fallo di mano su conclusione di Cristiano Ronaldo. In più venne ammonito Ibrahimovic e espulso Theo Hernandez, che saltarono così match di ritorno. A proposito di espulsioni: lo score di Valeri contro i rossoneri recita 13 rossi in 33 gare arbitrate con il Milan. Insomma, non sarà giusto fare polemica, ma bisogna ammettere che la designazione susciti perplessità, per usare un eufemismo.