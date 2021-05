Juventus-Milan 0-3: primo gol in rossonero per Tomori | Serie A News

Primo gol con la maglia del Milan per Fikayo Tomori: il difensore inglese, con un gran colpo di testa, firma il momentaneo 0-3 contro la Juve

Gol dello 0-3 all'Allianz Stadium da parte del Milan contro la Juventus! Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Hakan Calhanoglu, Fikayo Tomori impatta il pallone di testa e insacca la sfera alle spalle di Szczesny. Per il calciatore ex Chelsea si tratta del primo gol con la maglia rossonera. Non poteva scegliere occasione migliore per trovare il primo centro stagionale nel campionato di Serie A.