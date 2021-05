Juventus-Milan 0-3: Brahim Díaz MVP del match | Serie A News

Brahim Díaz giudicato miglior giocatore di Juventus-Milan dai tifosi milanisti sui social. Leggi il comunicato ufficiale del club rossonero

"Un gol da urlo, che ha dato il via a un'impresa attesa 10 anni, e una prestazione di grandissima sostanza per ripagare la fiducia di mister Stefano Pioli. I tifosi rossoneri hanno scelto Brahim Díaz come MVP di Juventus-Milan 0-3. Quello dello 'Stadium' per il centrocampista spagnolo è stato il terzo gol in campionato, il secondo nelle ultime due partite giocate da titolare.