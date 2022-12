Juventus, Exor ha proposto i nomi per il CdA: ecco i profili

Exor ha proposto i nuovi nomi dei candidati per il CdA della Juventus, dopo il caos plusvalenze. Ecco di chi si tratta

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato proprio sul sito della Juventus, Exor ha proposto dei possibili candidati per il CdA. Questi sono cinque e rispondono ai nomi di Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. La prima e l'ultima, in modo particolare, potrebbero anche attestarsi come amministratori indipendenti.