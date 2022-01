Juventus, Bonucci salta la gara contro il Milan: le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha annunciato un nuovo problema fisico per Leonardo Bonucci. Salterà la sfida contro il Milan

Il Milan non avrà Tomori per la sfida contro la Juventus, mentre i bianconeri non avranno Leonardo Bonucci. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha annunciato l'indisponibilità del difensore centrale: "Domani di sicuro ci saranno dei cambiamenti, abbiamo giocato 120 minuti, stiamo tutti abbastanza bene, a parte Danilo, che non è ancora a posto, e Bonucci, che ha avuto un risentimento e lo riavremo dopo la sosta". L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan