Juve, Pirlo: “Milan e Inter sono le favorite per lo scudetto” | Serie A News

Ultime Notizie Serie A News: le parole di Pirlo

MILAN NEWS – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport al termine della brutta sconfitta contro la Fiorentina (0-3). L’allenatore si è soffermato anche sulla lotta scudetto con Milan e Inter.

"Noi ci sentiamo forti, loro sono avanti, in questo momento Milan e Inter hanno qualcosa in più di noi. Non nascondiamoci, possono essere loro le favorite, noi siamo dietro e cercheremo di recuperare".