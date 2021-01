Inzaghi: “Milan, è sempre una grande emozione rincontrarti” | News

Ultime Notizie Milan News: il post di Inzaghi

MILAN NEWS – Per Filippo Inzaghi, come sempre, è stata una grande emozione affrontare il Milan. Tanti anni di gol e di trionfi non si possono dimenticare. Il tecnico del Benevento, al termine della partita contro i rossoneri, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram.

“Oggi abbiamo giocato una grande partita, nonostante il risultato non ci abbia premiato. Continuiamo a migliorare e lavorare perché a testa bassa raggiungeremo i nostri obiettivi. Sempre una grande emozione rincontrarti Milan!”. Calciomercato Milan: nuovo esterno offensivo per Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>