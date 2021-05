Inter, Zhang in bilico: spunta il fondo Oaktree, stesso destino come Elliott?

L'Inter potrebbe avere un nuovo proprietario: si tratta del fondo finanziario Oaktree, già azionario di minoranza del club nerazzurro

Novità in casa Inter riguardo il futuro della proprietà cinese. Stando a quanto riportato da Andrea Montanari di 'Milano Finanza', il fondo finanziario 'Oaktree' potrebbe diventare il nuovo proprietario del club nerazzurro. La società americana, che diventerà azionista di minoranza rilevando il 31% attualmente in mano a Lion Rock, dovrebbe avere in pegno, come garanzia del finanziamento da 275 milioni, il 68,55% del club, cioè la quota di Suning. In caso di mancato rimborso da parte di Suning, non è da escludere ciò che è esattamente successo con il Milan con l'entrata del fondo Elliott a discapito di Yonghong Lì. Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo