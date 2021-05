Inter, ufficiale: Conte non sarà più l’allenatore dei nerazzurri | News

Antonio Conte non sarà più l'allenatore dell'Inter: ecco chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte e l'Inter hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico leccese, dunque, lascia la panchina nerazzurra al termine di una stagione culminata dalla conquista dello scudetto. L'ex Juventus non era convinto del parziale ridimensionamento degli stipendi imposto dalla società e della cessione di un big. I nomi sondati per sostituire Conte sono quelli di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Intanto Maldini ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma.