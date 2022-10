Inter, ucciso il capo ultrà: la Curva Nord lascia gli spalti del ‘Meazza’

Lutto nella curva interista. Come riporta 'gazzetta.it', è stato ucciso Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell'Inter, 69 anni, dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in prima serata a Figino, periferia Ovest di Milan. E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale San Carlo dove era arrivato in condizioni già disperate. La Curva Nord ha ritirato gli striscioni durante la partita contro la Sampdoria, non ha più cantato e alla fine del primo tempo si è svuotata. Milan, previsti cinque cambi: la probabile formazione contro il Torino.