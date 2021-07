Inter, svelata la nuova seconda maglia per il 2021-2022 (Video e Foto)

Nike e Inter hanno reso nota la nuova seconda maglia della squadra nerazzurra per la stagione 2021-22. Domina il Biscione sullo sfondo bianco

Daniele Triolo

(fonte: inter.it) "The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Away per la stagione 2021-22. Il nuovo kit da trasferta si pone in continuità con la versione Home. Mantiene al centro il tema del Biscione che cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter.

Il video hero di lancio della maglia, pubblicato oggi sui canali digital del Club, si focalizza sulla globalità della figura del Biscione nerazzurro. Partendo da Milano, i diversi luoghi del mondo si tingono di nerazzurro ed evocano la sua forma grazie al trattamento grafico del video, che richiama i colori e la trama della nuova maglia. Il video celebra l’Inter come icona di Milano ma riconosciuta a livello globale. Esalta l’internazionalità del Club e dei suoi tifosi.

La grafica della nuova maglia Away vede il bianco fare da base al nuovo design. Il serpente nerazzurro disegnato a mano attraversa la maglia dalla parte anteriore alla posteriore. Completano il kit pantaloncini e calzini bianchi. Lo swoosh è blu con finiture blu/nere sulla manica così come sul calzino.

La maglia Away, così come la divisa Home, vede Socios.com - nuovo Global Main Jersey Partner dell’Inter – sul fronte. Mentre sul retro è presente il Global Technology Partner Lenovo, evoluzione di una partnership di successo in essere dal 2019.

Il kit che i giocatori indosseranno in campo come le maglie replica in vendita per i tifosi, sono realizzati con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate. Un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

La nuova divisa Away dell’Inter è disponibile a partire da oggi su store.inter.it, nike.com, Inter Store in Galleria Passarella e Nike in Corso Vittorio Emanuele. Dal 28 luglio sarà inoltre possibile acquistare il kit in tutti i punti vendita autorizzati". Leggi qui l'intervista di Kessié sul rinnovo di contratto con il Milan >>>