Inter-Roma 1-0, surreale Calhanoglu: “Lukaku? Non voglio commentare”

Sul suo nuovo ruolo di regista difensivo: "Ho giocato in tanti ruoli e tanto dipende dal sistema. Se giocavamo a quattro dietro era diverso, con cinque in mezzo il ruolo che gioco io mi trovo a mio agio. Sono cresciuto in fase difensiva che non avevo prima, ero un po' moderno ma sono cresciuto. Sto provando ad essere più cattivo nei duelli".

"Pensiamo solo a raggiungere i nostri obiettivi" — Sul giocare più distante dalla porta avversaria: "Sono un po' lontano dalla porta, mi manca un po' ma sto provando ad andare avanti per fare gol. Calciare da fuori area poi non è un problema per me”.

Sul suo compito di rigorista: "Si, ma anche Lautaro Martínez e Federico Dimarco sanno calciare. L'importante è segnare".

Sull'esperienza in Champions League l'anno passato che ha dato autostima al gruppo nerazzurro: "Si sicuramente, siamo più attenti a non perdere lucidità contro le squadre piccole anche se abbiamo sbagliato contro Sassuolo e Bologna. Stiamo lavorando molto bene, c'è un bel clima nello spogliatoio. Pensiamo solo a raggiungere i nostri obiettivi".

