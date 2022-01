Inter, rifinanziato il debito con un nuovo bond da 415 milioni di euro

L'Inter ha definito i dettagli con Goldman Sachs e Rothschild: l'operazione rimpiazza due obbligazioni precedenti. Scadenza fissata nel 2027

Il nuovo bond, secondo quanto comunicato dal club nerazzurro con una nota ufficiale, "servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese".