Inter-Pro Sesto 6-1, Lautaro Martinez in grande spolvero

L'Inter ha battuto per 6-1 la Pro Sesto, squadra che milita in Lega Pro, in un allenamento congiunto ad Appiano Gentile. Per i nerazzurri, in gol Lautaro Martinez(doppietta), Calhanoglu, Correa, Bellanova e Skriniar, al primo test dopo i problemi fisici e le voci di mercato. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato in un'amichevole a Cesena contro i francesi del Lione.