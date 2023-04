Inter-Monza 0-1, Caldirola stende Inzaghi: Milan ancora quarto

L'Inter contro il Monza, aveva la possibilità di riguadagnare il quarto posto in classifica superando il Milan. Primo tempo con i nerazzurri che partono forte con le occasioni di testa di Lukaku e il tiro ben parato da Di Gregorio di Correa. Il resto della prima frazione passa senza altre emozioni. La ripresa parte male per Inzaghi, che perde Stefan de Vrij per infortunio. Al 57' ancora di testa Lukaku, ancora reattivo Di Gregorio. Cambi e controcambi e si arriva al minuto 78': corner di Ciurria e colpo di testa di Caldirola che non lascia scampo ad Onana. L'Inter ci prova con tutte le forze, ma il Monza si difende con i denti. Ottima occasione nel recupero per Lautaro Martinez, che di testa spara fuori da buona posizione. Sul fil di lana, Dzeko si divora il pareggio da zero metri. Terzo KO di fila a San Siro per Inzaghi. I nerazzuri falliscono il sorpasso sul Milan e restano quinti in campionato con 51 punti, due in meno dei cugini rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, altra chance sprecata da De Ketelaere e Origi