Inter-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

La strada si fa in discesa per la squadra, che a inizio ripresa raddoppia sull'inedita connection Gattuso-Kaká: Rino entra in area, sterza e crossa per Ricky che di testa di coordina e mette all'angolino battendo Toldo. Primo Derby e primo gol in Serie A, nella stessa notte. Al 77' Shevchenko raccoglie da Cafu e scarica di potenza sotto le gambe del portiere e sigilla il dominio Milan nella partitissima. L'Inter accorcia con Martins ma non ha più tempo e forze per invertire il trend della sfida, che sorride ai rossoneri di Ancelotti.