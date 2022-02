Inter-Milan, tentata aggressione a Theo Hernandez sul finale di gara

Nel momento in cui è stato espulso durante Inter-Milan, Theo Hernandez è stato vittima di una caccia all'uomo da parte dei nerazzurri

Ieri il Milan ha battuto i cugini interisti per 2-1. Una partita sofferta, tenuta in piedi da uno strepitoso Mike Maignan soprattutto nel primo tempo, sbloccata e ribaltata da un grandissimo Olivier Giroud, autore di una doppietta. Tre punti conquistati e rossoneri che adesso si trovano solamente ad una lunghezza dai nerazzurri, ma nella serata del 'Meazza' c'è anche da evidenziare l'unico neo, ovvero quello relativo all'espulsione di Theo Hernandez. Il terzino francese, negli ultimi secondi del match, ha steso a centrocampo Denzel Dumfries rimediando inevitabilmente il cartellino rosso. Un gesto che non è passato inosservato a Bastoni e Lautaro Martinez, i quali, dopo il triplice fischio dell'arbitro, hanno spinto e insultato il calciatore del Milan. Anche Dumfries ha tentato di far partire una caccia all'uomo, cosa che però non gli è riuscita. Un gesto di nervosismo che si è ripetuto dopo quanto fatto vedere dall'Inter nella gara d'andata contro la Lazio all'Olimpico, proprio con l'esterno olandese che è stato uno dei calciatore 'più caldi'.