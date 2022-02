Mercato Milan – Grande occasione a zero: il bomber arriva dalla Premier?

Chi lo ha detto che il mercato è terminato meno di una settimana fa? Una considerazione vera soltanto ufficialmente perché, di fatto, le valutazioni in tal senso sono continue. Sarà un'estate movimentata per un Milan alle prese con diverse situazioni da monitorare. In difesa c'è la possibile partenza di Alessio Romagnoli, a centrocampo quella di Franck Kessie, mentre in attacco il futuro di Zlatan Ibrahimovic rimane un rebus da risolvere. Lo svedese, da diversi mesi, è vittima di diversi infortuni che lo stanno limitando e non poco. La carta d'identità parla chiaro anche se la voglia rimane quella di sempre. Ma basterà a convincere il Milan a prolungarli il contratto di un altro anno?