Inter-Milan, ancora lavoro personalizzato per Giroud | PM NEWS

Olivier Giroud sta svolgendo lavoro personalizzato in vista del derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00

Negli scorsi giorni Olivier Giroud era ritornato a Milano in seguito al dolore alla caviglia patito nel match tra Irlanda e Francia, dopo il quale aveva comunque rassicurato tutti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attaccante francese sta ancora svolgendo lavoro personalizzato in vista del derby. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano per la stracittadina meneghina. Il francese dovrebbe essere la centro dell'attacco di Pioli. LEGGI ANCHE: Tra Milan, curiosità e passato. Le parole di Tomori e Loftus-Cheek