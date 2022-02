Inter-Milan, dirige Guida: i precedenti dell’arbitro nel derby

Sarà il direttore di gara Guida ad arbitrare Inter-Milan, derby che si giocherà sabato a San Siro. I precedenti nella stracittadina

Sarà il quinto derby arbitrato da Guida. Il bilancio è di 1 vittoria per il Milan (ai supplementari in Coppa Italia), 1 pareggio e 2 sconfitte per i rossoneri. L'ultimo precedente nel derby di Guidata è datato 17 marzo 2019, con l'Inter che di Spalletti vinse 3-2 contro il Milan grazie alle reti di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez. Per i rossoneri reti di Bakayoko e Musacchio.