Inter-Milan, arbitrerà Guida. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Sarà Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) a dirigere Inter-Milan, il derby di Milano in programma sabato 5 febbraio, alle ore 18:00, a 'San Siro'. La partita, come noto, è valida per la 24^ giornata della Serie A 2021-2022.