Inter-Milan 1-2 al 90′: il derby è di Ibrahimovic, il derby è del Milan!

ULTIME NOTIZIE INTER MILAN NEWS – Fischio finale a San Siro, il derby Inter-Milan si è chiuso con la vittoria del Milan. Finalmente, una liberazione. La doppietta di Ibrahimovic decide la sfida, a nulla può il gol di Lukaku che ha accorciato le distanze.

Il primo tempo si era chiuso con il vantaggio del Milan sull’Inter per 2-1, doppietta di Zlatan Ibrahimovic e gol di Romelu Lukaku. Alta intensità per gran parte del match, tante occasioni create da una parte e dall’altra. Nella ripresa tante occasioni, ma alla fine vince la stanchezza. Il Milan trionfa dopo anni di sofferenza e oblio.

Il derby è di Ibra, il derby è del Milan!

LA MOVIOLA DI INTER-MILAN >>>