Inter, le indiscrezioni sulla terza maglia: avrà 4 colori, ispirata al 1990

La terza maglia dell'Inter sarà una rivoluzione completa: tutta nera con una banda centrale multicolor (arancione, verde, rosso e giallo)

Non si tratta ancora della maglia ufficiale ma il sito 'Footyheadlines.com', specializzato in divise di calcio, difficilmente si allontana di molto dalla versione poi messa in commercio. Un totale esperimento la terza maglia dell'Inter, chissà se ai tifosi nerazzurri piacerà. Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?