Inter, la Guardia di Finanza indaga sulle clausole di ‘recompra’ | News

L'Inter è al centro di alcune indagini della Guardia di Finanza, la quale indaga sulle clausole di 'recompra': la situazione

Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza ha bussato alla porta dell' Inter . Il club di viale della Liberazione è al centro di alcune indagini per dei sospetti di 'falso in bilancio'. Nello specifico, le Fiamme Gialle stanno approfondendo il caso che riguarda i bilanci 2017-2018 e 2018-2019. L'edizione odierna di 'Sportmediaset', però, riporta altri dettagli sul caso. I nerazzurri sarebbero al centro dell'inchiesta in merito alle clausole con diritto di 'recompra '.

Una formula utilizzata dai club per vendere - e fare plusvalenza a bilancio - un calciatore, per poi essere acquistato nuovamente dal 'club di provenienza' ad una cifra un po' più alta. In particolar modo, al centro dell'indagine ci sarebbero le operazioni che riguardano il portiere Ionut Radu e l'attaccante Andrea Pinamonti, passati tra Genoa e Inter nel giro di due anni, ma anche del difensore Zinho Vanheusden, quest'ultimo attualmente ai rossoblù.