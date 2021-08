Inter-Genoa 4-0, tutto facile per i nerazzurri all’esordio: bene Calhanoglu

Si è conclusa Inter-Genoa, gara valida per la prima giornata di Serie A. Tutto facile per i nerazzurri all'esordio: successo netto per 4-0

Carmelo Barillà

L'Inter inizia con un netto successo per 4-0 contro il Genoa il campionato di Serie A 2021-2022. Tutto facile all'esordio per la squadra di Simone Inzaghi. Primo tempo subito in discesa. Skriniar, al 6', incorna perfettamente il calcio d'angolo battuto da Calhanoglu e porta avanti l'Inter. Il turco firma il raddoppio della squadra di Simone Inzaghi al 13', con un bel destro da fuori area. Il Genoa si vede praticamente soltanto in un'occasione, con il giovane Kallon che spreca. Annullata anche una rete a Perisic per fuorigioco.

Anche nella ripresa un gol annullato, stavolta a Calhanoglu, sempre per posizione irregolare di Perisic. Sirigu salva due volte miracolosamente, ma nulla può su Vidal, che cala il tris al 74'. Nel finale, il colpo di testa di Edin Dzeko arrotonda ulteriormente il punteggio. Il Genoa fatica anche ad avvicinarsi alla porta di Handanovic e non trova le forze per reagire. Tutte le dichiarazioni di Florenzi in conferenza stampa >>>